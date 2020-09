Inditex : Credit Suisse abaisse sa cible

03/09/2020 | 14:24

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Inditex, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 24 à 23 euros, dans le sillage d'estimations de BPA réduites de 4,3% pour son exercice 2020-21 et de 6,1% pour 2021-22.



Dans une note sur le groupe textile espagnol et son pair suédois H&M, le broker fait part en effet d'une 'vision prudente des ventes depuis les réouvertures des magasins et des perspectives pour le reste de l'année et ensuite'.



'Etant données une présence en ligne relativement modeste et la dépendance vis-à-vis des boutiques en centre-ville (où la fréquentation est la plus faible), il est possible que les deux groupes perdent des parts de marché', ajoute Credit Suisse.



