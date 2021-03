Inditex : Credit Suisse à sous-performance, relève sa cible

Credit Suisse maintient son opinion 'sous-performance' sur Inditex avec un objectif de cours relevé de 23 à 23,5 euros, étant données des prévisions de ventes et de BPA plus élevées pour 2021-2022.



Avant les résultats annuels prévus le 10 mars, le broker abaisse ses attentes pour les quatrième et premier trimestres, du fait des confinements étendus en Europe, et prévient que 'les perspectives pour le reste de l'année sont très incertaines'.



Credit Suisse considère en outre qu'à 26 fois les BPA attendus pour 2021-2022, le titre du groupe textile espagnol 'se trouve survalorisé, compte tenu des vents contraires structurels et de la faible croissance'.



