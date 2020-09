CORR - INDITEX : bénéficiaire au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inditex a fait état d'un résultat net en repli de 73,8% à 214 millions d'euros au deuxième trimestre, clos au 31 juillet, de son exercice 2020/2021. L'Ebitda du spécialiste du prêt-à-porter ressort à 1 milliard après 1,8 milliard un an plus tôt, soit un recul de 44,4%. La marge brute est de 2,6 milliards d'euros contre 3,8 milliards au deuxième trimestre 2019. Le chiffre d'affaires du propriétaire de Zara s'établit à 4,7 milliards d'euros pour la période, correspondant à une baisse de 31,8%.La position de cash net, au 31 juillet 2020, progresse de 734 millions sur un an et atteint 6,5 milliards d'euros.98% du parc de magasins est à présent ouvert.