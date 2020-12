Inditex : en léger retrait avec une dégradation de broker

Inditex cède moins de 1% à Madrid, alors que Crédit Suisse dégrade son opinion de 'neutre' à 'sous-performance' sur le titre du groupe textile -maison-mère de l'enseigne Zara-, avec un objectif de cours ramené de 24,5 à 23 euros.



Le broker réduit de 18% son estimation de BPA pour l'année en cours, pour prendre en compte les confinements récents liés à la Covid-19, mais ses préoccupations réelles 'résident dans la croissance modestes des ventes et les pressions sur les marges'.



'Au mieux, nous voyons Inditex réaliser une croissance à un chiffre du BPA à moyen terme, et les risques à la baisse ne sont pas pris en compte dans un PER (ratio cours sur BPA) 2021-22 de 28 fois', ajoute Crédit Suisse.



