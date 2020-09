Industria de Diseño Textil S A : La valeur du jour en Europe INDITEX en tête de l'IBEX 35

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inditex progresse de 6,32% à 25,39 euros et s'empare de la première place du podium de l'IBEX 35, principal indice de la Bourse de Madrid. Les investisseurs saluent la publication de résultats au-dessus des attentes au deuxième trimestre, clos au 31 juillet, de l'exercice 2020/2021 du groupe de prêt-à-porter. Le propriétaire de Zara a ainsi dévoilé un résultat net de 214 millions d'euros en repli de 73,8% alors que les analystes tablaient sur un profit de 44 millions.La marge brute ressort à 2,6 milliards d'euros contre un consensus de 2,5 milliards et après 3,8 milliards au deuxième trimestre 2019.L'Ebitda de la société s'établit à 1 milliard d'euros après 1,8 milliard un an plus tôt, soit un recul de 44,4%. Les analystes s'attendaient à un Ebitda trimestriel de 740 millions d'euros.Pour sa part, le chiffre d'affaires est de 4,7 milliards d'euros pour la période, correspondant à une baisse de 31,8%. Légèrement au-dessus du consensus de 4,6 milliards.La position de cash net, au 31 juillet 2020, progresse de 734 millions sur un an et atteint 6,5 milliards d'euros.Aussi, la société a précisé que 98% du parc de magasins est à présent ouvert.Inditex a donné une indication avancée de normalisation de ses ventes sur la période du 1er août au 6 septembre en précisant qu'elles sont en recul de 11% sur an à taux de change constant.Le groupe a également précisé que ses dépenses d'investissement annuelles totales au cours de la période 2020-2022 s'élèveront à environ 900 millions d'euros.