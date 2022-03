Chine: forte hausse des bénéfices des banques en 2021

Pékin (awp/afp) - Les grandes banques publiques chinoises ont dégagé en 2021 des bénéfices en forte hausse, galvanisées par la reprise économique en Chine un an après une année noire pour cause de pandémie.

Les principaux établissements bancaires du pays avaient rapporté sur la première partie de 2020 les pires performances en une décennie, plombés par l'épidémie de Covid-19 qui avait fait gonfler les créances douteuses.

Le troisième trimestre 2020 avait toutefois marqué un début de reprise pour le secteur bancaire.

L'an dernier, China Construction Bank (CCB) a dégagé un bénéfice net de 302,5 milliards de yuans (42,6 milliards d'euros), en hausse de 11,6% sur un an, a annoncé mercredi la deuxième banque du pays en termes d'actifs.

Il s'agit de son rythme de progression le plus rapide en près d'une décennie, selon l'agence Bloomberg.

Dans son communiqué de résultats, CCB ne fait aucune référence à la crise de l'immobilier qui secoue la Chine.

La situation financière du promoteur Evergrande, étranglé par une dette abyssale estimée à 260 milliards d'euros l'an dernier, est scrutée avec inquiétude par les marchés car son effondrement pourrait plomber la croissance du géant asiatique.

En 2022, "la pandémie de Covid-19 risque de se poursuivre [...] et avec l'escalade des tensions géopolitiques, les marchés financiers pourraient connaître davantage de turbulences", a averti CCB, sans explicitement mentionner l'Ukraine.

De son côté, Agricultural Bank of China (ABC) a enregistré une hausse de 11,7% de son bénéfice net à 241,1 milliards de yuans (34 milliards d'euros).

L'amélioration de la situation financière d'une partie des entreprises en Chine a permis le remboursement de leurs prêts et fait baisser les créances douteuses.

Ces dernières représentaient 1,43% des prêts d'ABC en 2021 (contre 1,57% un an plus tôt), a indiqué la banque mercredi.

Pour sa part, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grosse banque du monde en termes d'actifs, a engrangé l'an dernier 348,3 milliards de yuans (49,1 milliards d'euros), soit une hausse de 10,2% sur un an.

Quant à Bank of China (BOC), elle a dégagé un bénéfice net de 216,5 milliards de yuans (30,5 milliards d'euros).

Il s'agit d'une hausse de 12,2% sur un an des recettes de la première banque commerciale du pays pour les échanges de devises.

afp/fr