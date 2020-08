Le Covid-19 plombe la rentabilité des grandes banques chinoises

Pékin (awp/afp) - Les grandes banques publiques chinoises ont fait état au premier semestre des pires performances depuis au moins dix ans, plombées par la pandémie de Covid-19 qui a fait gonfler les créances douteuses.

La Chine, premier pays mis à l'arrêt en début d'année par le nouveau coronavirus, a depuis largement redémarré son activité.

Mais les plus petites entreprises - important vivier d'emplois - ont été les plus durement touchées financièrement, poussant Pékin à ordonner aux banques des mesures de soutien à l'économie (report des remboursements de prêts, réductions de frais notamment).

Résultat, Bank of China (BOC), la première banque commerciale du pays pour les échanges de devises, a publié dimanche un bénéfice net en repli de 13,1% sur un an au premier semestre, à 100,9 milliards de yuans (12,3 milliards d'euros).

Dans le même temps, la délicate situation financière d'une partie des entreprises a pesé sur le remboursement de leurs prêts et fait gonfler les créances douteuses. Ces dernières représentaient 1,42% des prêts au premier semestre (contre 1,37% un an plus tôt), selon Bank of China.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grosse banque du pays en termes d'actifs, a vu son bénéfice fondre de 11,2% sur un an entre janvier et juin à 148,7 milliards de yuans (18,2 milliards d'euros).

ICBC, qui se targue d'avoir soutenu l'économie via une réduction des frais et des taux d'intérêt pour ses clients, a fait état de 269,9 milliards de yuans (33 milliards d'euros) de créances douteuses au premier semestre.

"Au second semestre, l'économie mondiale sera confrontée à des vents contraires", a prévenu la banque, pointant des "turbulences" pour la finance mondiale et une montée des risques géopolitiques sur fond de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.

Pour sa part, Agricultural Bank of China (ABC) a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 108,8 milliards de yuans (13,3 milliards d'euros), en baisse de 10,3% sur un an.

China Construction Bank (CCB), deuxième banque du pays en termes d'actifs, a fait état d'un bénéfice net de 137,6 milliards de yuans (16,8 milliards d'euros), soit une baisse de 10,7% sur un an pour la période janvier-juin.

Selon l'agence d'information financière Bloomberg, il s'agit des pires performances depuis plus de dix ans pour le secteur bancaire.

Et dans un contexte de pressions amené à durer, les bénéfices des banques chinoises pourraient fondre de 20 à 25% cette année, estime un analyste cité par Bloomberg.

afp/buc