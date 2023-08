Industrial Investment Trust Limited est une société de portefeuille financier non bancaire basée en Inde. La société, par le biais de ses filiales, est engagée dans l'investissement dans des actions cotées et non cotées, des parts de fonds communs de placement, des dépôts fixes auprès de banques renommées, des dépôts interentreprises et des prêts aux sociétés de son groupe. Les segments de la Société comprennent l'activité d'investissement, l'immobilier, les services de courtage en investissement et autres. La société entreprend également des activités telles que le capital-investissement et le financement de marge et détient des propriétés de premier ordre. Les filiales de la Société comprennent IITL Projects Limited (IITLPL), IITL Management and Consultancy Private Limited, IITL Corporate Insurance Services Private Limited et IITL Marketing Management Private Limited. IITLPL est engagée dans les affaires immobilières, la construction de complexes résidentiels dans la région de la capitale nationale (NCR). IITLPL a également entrepris des projets par le biais d'un Special Purpose Vehicle (SPV) et d'une société à responsabilité limitée.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds