SPAC Indstars 4 choisit Sicily by Car pour un regroupement d'entreprises

(Alliance News) - Industrial Stars of Italy 4 Spa a annoncé qu'elle allait fusionner avec Sicily by Car Spa, une société italienne leader dans le secteur de la location de voitures à court terme.

En 2022, SbC Group a réalisé une valeur de production consolidée de 160,9 millions d'euros, un EBITDA consolidé de 68,6 millions d'euros, avec une marge de 43 %, et un bénéfice net consolidé de 39,9 millions d'euros, avec une marge de 25 %. "Sa structure logistique efficace lui permet de réaliser un chiffre d'affaires par magasin et un revenu par jour supérieurs à ceux qui sont commercialisables", a expliqué la SPAC.

L'actionnaire principal Dragotto Holding vendra des actions de SbC à Industrial Stars of Italy 4 pour 39,0 millions d'EUR, tandis que la SPAC souscrira à une augmentation de capital de SbC entre 61,0 millions d'EUR et 66,0 millions d'EUR.

Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano et Enrico Arietti, promoteurs d'Indstars 4, ont déclaré : " Nous sommes heureux d'annoncer qu'après une recherche longue et minutieuse, le choix de notre quatrième SPAC italienne - une cinquième a été conclue avec succès aux Pays-Bas - se porte une fois de plus sur une société italienne, leader sur un marché en croissance, à forte rentabilité et dotée d'un solide plan de développement international. SbC, étroitement liée au tourisme, un secteur en pleine évolution et d'une importance fondamentale pour notre pays, poursuit un plan de développement basé sur la haute qualité de son service, sa structure financière solide et la forte expérience de son équipe de direction. SbC s'aligne donc parfaitement sur les objectifs d'Indstars 4'.

Tommaso Dragotto, fondateur, président et directeur général de Sicily by Car, a déclaré : "Je suis très satisfait de l'accord conclu et de la confiance que les promoteurs d'Indstars 4 ont placée dans le modèle d'entreprise de Sicily by Car, qui se caractérise par sa solidité financière, sa rentabilité et son efficacité, l'importance qu'il accorde au développement durable et ses importantes perspectives de développement. La finalisation du regroupement d'entreprises permettra au groupe d'accéder au marché des capitaux, accélérant ainsi le développement stratégique de la croissance par lignes externes sur le marché paneuropéen, conformément au projet SbC Europe. Grâce à la visibilité résultant de la cotation, nous pourrons saisir les opportunités dans le secteur du tourisme, levier de croissance pour l'économie italienne et le Made in Italy".

