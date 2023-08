(Alliance News) - Sicily by Car, une société italienne fondée en 1963 qui figure parmi les principaux opérateurs du secteur de la location de voitures de loisirs à court terme, et Industrial Stars of Italy 4 Spa ont annoncé mardi que SbC a reçu de Borsa Italiana l'ordre d'admission à la négociation de ses actions ordinaires et de ses bons de souscription sur Euronext Growth Milan.

La négociation devrait débuter le jeudi 3 août 2023.

En 2022, le groupe a publié les résultats consolidés suivants : valeur de la production à 160,9 millions d'euros, Ebitda à 68,6 millions d'euros avec une marge d'Ebitda de 43 %, bénéfice net à 39,9 millions d'euros.

Le 18 juillet, le conseil d'administration a approuvé une politique de dividende visant à distribuer chaque année un dividende par action en valeur absolue au moins égal au dividende qui aurait pu être distribué l'année précédente, avec un ratio de distribution d'environ 30 % du bénéfice net consolidé.

Tommaso Dragotto, fondateur, président et CEO de Sicily by Car, a déclaré : "À l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation, l'introduction en bourse marque l'entrée de l'entreprise dans une nouvelle ère où l'innovation et l'internationalisation deviennent les pivots de notre développement dans lesquels nous devons investir avec détermination et constance. Sicily by Car fait un pas en avant et s'ouvre à de nouveaux horizons, en renforçant sa solidité grâce à de nouvelles ressources financières et à une organisation de plus en plus capillaire et structurée. Nous avons choisi la bourse pour permettre à un large public d'investisseurs italiens et étrangers de soutenir et de partager l'objectif ambitieux de se développer au niveau national et international dans un secteur à fort potentiel de croissance. Nous avons pris un engagement envers tous ceux qui nous ont fait confiance et nous avons l'intention de le tenir en poursuivant une voie orientée vers la création de valeur, soutenue par l'adoption d'une politique de dividendes.

soutenue par l'adoption d'une politique de dividendes, et la durabilité, un élément qui nous distingue depuis des années.

Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano et Enrico Arietti, promoteurs d'Indstars 4 : "Nous sommes heureux que notre quatrième Spac italien, auquel nous ajoutons un Spac aux Pays-Bas et un en République tchèque, ait conclu sa mission avec le référencement de Sicily by Car pour l'accompagner dans le projet d'expansion nationale et internationale entrepris. Indstars 4 se caractérise par de profondes innovations qui la rendent plus rationnelle, plus efficace et plus conviviale pour les investisseurs que les Spac italiens du passé. Nous sommes fiers que nos innovations aient été bien accueillies par nos investisseurs et par Sicily by Car et nous espérons qu'elles ouvriront une nouvelle voie dans la vie des Spacs italiens".

Industrial Stars of Italy 4 a clôturé mardi à 10,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

