Industrias Penoles SAB de CV est une société mexicaine active dans l'industrie minière. Les activités de la société sont réparties en quatre secteurs : Métaux précieux, Métaux de base, Métallurgie et Autres. La division Métaux précieux est responsable de l'extraction et du traitement des concentrés d'argent et d'or. Le secteur des métaux de base se concentre sur l'exploration minière, l'extraction et le traitement des concentrés de zinc, de plomb et de cuivre. Le secteur métallurgique assure le traitement et le raffinage des concentrés de métaux précieux et de métaux de base. La division Autres comprend la production et la vente de produits chimiques, principalement du sulfate de sodium, l'exploitation de concessions de traitement des eaux et de transport ferroviaire, ainsi que des activités de soutien administratif et opérationnel. La société opère par l'intermédiaire de plusieurs filiales, telles que Minas Penoles SA de CV et Quimica Magna SA de CV. La société fait partie du groupe BAL.

Secteur Sociétés minières intégrées