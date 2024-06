Industrie De Nora Spa est une societe basee en Italie qui fournit des electrodes, des revetements et des solutions completes pour les processus electrochimiques. L'entreprise dessert des marches diversifies, notamment l'electronique, l'energie, la marine, la prevention de la corrosion, les produits chimiques de blanchiment, l'exploitation miniere, les piscines, le nettoyage professionnel, ainsi que le stockage des energies renouvelables et l'industrie alimentaire, entre autres. En outre, Industrie De Nora Spa fournit egalement des technologies et des processus pour le traitement de l'eau et des eaux usees. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend notamment des systemes de saumure, de filtration, d'eau de mer, de generation d'ozone, d'anodes, de cathodes, d'electrolyse, des solutions d'elimination des contaminants a l'etat de traces et de traitement des eaux usees marines.

Secteur Machines et équipements industriels