Industrie De Nora annonce la démission d'un administrateur non exécutif

(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé vendredi que Paola Rastelli a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif, membre du comité de contrôle, de risque et ESG et du comité de stratégie, avec effet immédiat.

Rastelli, qui a été nommée membre du conseil d'administration par cooptation pour représenter l'actionnaire Asset Company 10 Srl, une filiale de Snam Spa, a présenté sa démission en raison de ses accords distincts avec Snam.

Le conseil d'administration a annoncé que, dès qu'un candidat approprié aura été identifié, il cooptera un nouvel administrateur lors de la première réunion utile.

L'action Industrie De Nora a clôturé vendredi dans le rouge (1,9 %) à 19,37 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

