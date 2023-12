(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Industrie De Nora a approuvé le plan de développement durable à l'horizon 2026 et 2030, qui prévoit, entre autres, que l'entreprise soit un acteur clé de la transition énergétique et que 100 pour cent des nouveaux produits soient évalués sur la base du tableau de bord du développement durable d'ici 2025.

En outre, l'entreprise vise à ce que plus de 80 % des dépenses de R&D aient un impact positif sur les ODD d'ici à 2026 et à réduire de 4 %5 les métaux nobles utilisés dans les revêtements catalytiques d'ici à 2026.

Paolo Dellachà, directeur général d'Industrie De Nora Spa, a déclaré : "Le plan ESG approuvé aujourd'hui représente une étape importante dans l'ambitieux parcours du groupe en matière de développement durable. De Nora, acteur de premier plan dans les principaux secteurs d'activité dans lesquels il opère, entend également jouer un rôle de premier plan en matière de durabilité, en mettant l'accent sur le développement de technologies propres, la promotion de la croissance économique grâce à une gestion prudente des ressources naturelles, la circularité et l'utilisation d'énergies propres. Notre démarche en matière de développement durable met l'accent sur le développement des personnes grâce à un environnement de travail stimulant et inclusif, et promeut également les initiatives de partenariat et le soutien à nos communautés locales."

"Afin de faciliter une exécution efficace du plan et d'accélérer notre parcours de durabilité", a poursuivi Dellachà, "nous créons le ESG Accelerator Lab, une équipe dédiée qui, parallèlement à la fonction ESG, rassemble des ressources interfonctionnelles, de la R&D aux achats en passant par les opérations et les ressources humaines, capables d'apporter des compétences spécifiques à la réalisation d'initiatives individuelles, en coordonnant l'exécution concrète du plan et l'intégration des projets de durabilité avec le développement naturel de l'entreprise", a-t-il conclu.

Industrie De Nora a clôturé la séance de jeudi dans le vert, avec une hausse de 8,6 pour cent à 15,30 euros par action.

