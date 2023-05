Industrie De Nora confirme ses objectifs ; baisse du bénéfice et de l'Ebitda au premier trimestre

(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé jeudi que le bénéfice net du premier trimestre était tombé à 25 millions d'euros, contre 26,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 216,9 millions d'euros, contre 200,1 millions d'euros au 31 mars 2022, soit une hausse de 8,4 % en glissement annuel et en ligne avec les prévisions pour 2023, grâce à l'augmentation des volumes reflétant la bonne exécution des projets en attente dans les différents segments d'activité. En particulier, la croissance marquée du chiffre d'affaires enregistrée dans les segments d'activité Technologies des électrodes et Transition énergétique a plus que compensé la normalisation attendue du segment Technologies de l'eau attribuable à la division Piscines.

Le carnet de commandes au 31 mars s'élevait à 740,8 millions d'euros, contre 789,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, et reflétait la bonne exécution des projets au cours des trois premiers mois de l'année. Le carnet de commandes, compte tenu également du chiffre d'affaires enregistré au cours du trimestre, couvre environ 70 % du volume de production prévu en 2023. Le carnet de commandes de l'activité Transition énergétique s'élève à 181 millions d'euros, assurant une planification adéquate de la production pour les mois à venir et confirmant un développement solide.

L'Ebitda ajusté au 31 mars s'élève à 46,7 millions d'euros contre 55,2 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022, avec une marge d'Ebitda ajusté de 21,5 % contre 27,6 % au 31 mars 2022.

"La variation de l'Ebitda en glissement annuel, qui est entièrement conforme aux prévisions pour 2023, reflète un premier trimestre exceptionnellement positif et un mix de revenus différent dans les segments d'activité Electrode Technologies et Water Technologies, ce dernier étant caractérisé par une contribution plus faible de la division des piscines", a expliqué la société.

L'Ebit s'est élevé à 39,7 millions d'euros contre 46,7 millions d'euros au T1 2022, principalement en raison de l'évolution de l'Ebitda.

La position financière nette au 31 mars 2023 montre une trésorerie nette de 10,1 millions d'euros contre 51,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. Cette variation intègre des investissements de 21,5 MEUR et une augmentation du fonds de roulement net en raison de l'absorption des avances reçues des clients suite à l'avancement des projets en portefeuille, et de l'augmentation des créances sur les clients principalement attribuable à la croissance des revenus facturés au cours du dernier mois du trimestre. Enfin, la société a enregistré une réduction du ratio des stocks sur le chiffre d'affaires annualisé, qui est passé à 33,8 % contre 34,6 % au 31 décembre 2022.

Au vu des résultats significatifs obtenus, du carnet de commandes accumulé et de la tendance des marchés de référence, le conseil d'administration a confirmé les prévisions pour 2023, qui envisagent un chiffre d'affaires consolidé de 900-950 millions d'euros avec un Ebitda ajusté de 175-185 millions d'euros ; pour l'unité Business Energy Transition, le chiffre d'affaires est attendu à 130-150 millions d'euros et la marge d'Ebitda ajusté à environ 10 %.

