Industrie De Nora et sa filiale allemande achèvent l'acquisition de Shotec

(Alliance News) - Industrie De Nora Spa a annoncé mardi qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation de 100 % dans Shotec GmbH par l'intermédiaire de sa filiale allemande De Nora Deutschland GmbH.

Fondée en 2003 par Stefan Hartmann et basée à Hanau, Shotec développe et met en œuvre des technologies de revêtement par plasma pour les métaux et les surfaces métalliques afin d'améliorer leurs propriétés mécaniques et physico-chimiques.

"Cette transaction permettra à De Nora de tirer parti de son savoir-faire en matière d'opérations de revêtement pour de nombreux procédés électrochimiques et vise à élargir son portefeuille de procédés et de technologies pour la production d'électrodes, tout en assurant l'expansion de sa capacité de production", peut-on lire dans une note de la société.

Industrie De Nora se négocie dans le vert de 2,9% à 18,98 euros par action.

