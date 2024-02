Industrie De Nora Spa est une société basée en Italie qui fournit des électrodes, des revêtements et des solutions complètes pour les processus électrochimiques. L'entreprise dessert des marchés diversifiés, notamment l'électronique, l'énergie, la marine, la prévention de la corrosion, les produits chimiques de blanchiment, l'exploitation minière, les piscines, le nettoyage professionnel, ainsi que le stockage des énergies renouvelables et l'industrie alimentaire, entre autres. En outre, Industrie De Nora Spa fournit également des technologies et des processus pour le traitement de l'eau et des eaux usées. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend notamment des systèmes de saumure, de filtration, d'eau de mer, de génération d'ozone, d'anodes, de cathodes, d'électrolyse, des solutions d'élimination des contaminants à l'état de traces et de traitement des eaux usées marines.

Secteur Machines et équipements industriels