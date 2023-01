Thyssenkrupp Uhde vise à doubler ses ventes, s'ouvre aux copropriétaires

Par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Thyssenkrupp Uhde, qui emploie environ 5 000 personnes, planifie et construit des usines d'engrais, de pétrochimie, de cokéfaction et de polymères, mais souhaite concentrer ses activités sur les sites de production d'ammoniac, qui devient plus pertinent en tant que vecteur d'hydrogène vert.

"L'année dernière, nous avons eu des prises de commandes à hauteur de 2 milliards d'euros. C'était un record", a déclaré Cord Landsmann, PDG d'Uhde, à Reuters. "C'est également là que devraient se situer nos ventes à moyen terme. Pour l'instant, il se situe toujours autour de 1 milliard."

Landsmann, ancien cadre des entreprises énergétiques E.ON et Uniper, veut porter la part des commandes liées aux technologies propres, y compris la production d'ammoniac vert et bleu, à plus de 90 %, contre environ un tiers actuellement.

L'ammoniac, un ingrédient clé des engrais qui peut être divisé en hydrogène et en azote, est déjà expédié en gros volumes dans le monde et est moins cher à liquéfier et à transporter que l'hydrogène.

L'Europe, et plus particulièrement l'Allemagne, est désireuse de construire une chaîne de valeur de l'hydrogène, alors que l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe bon marché a mis un frein aux efforts de l'Allemagne pour maintenir la compétitivité de son industrie.

"La transformation de l'industrie et le thème de la durabilité sont également une question centrale pour la société mère Thyssenkrupp. Pour une croissance plus rapide, nous sommes donc également ouverts aux partenariats et aux copropriétaires", a déclaré M. Landsmann.

Uhde fait partie du segment Multi-Tracks de Thyssenkrupp, qui comprend des entreprises que la société ne souhaite pas nécessairement posséder entièrement, comme Nucera, la coentreprise d'hydrogène avec l'Italien De Nora qui pourrait être cotée en bourse à un moment donné.

Dans le domaine de l'ingénierie des installations, les concurrents d'Uhde comprennent Technip Energies BV, Bechtel Corp et Fluor Corp.

(1 $ = 0,9258 euros)