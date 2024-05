Industries Qatar Q.P.S.C est une société holding basée au Qatar. La société exerce ses activités dans trois secteurs : le secteur pétrochimique, qui produit et vend de l'éthylène, du polyéthylène, de l'éther méthyltertiobutylique (MTBE), du méthanol, de la soude caustique, du dichlorure d'éthylène, du chlorure de vinyle monomère et d'autres produits pétrochimiques ; le secteur des engrais, qui produit et vend de l'urée, de l'ammoniac et d'autres produits dérivés, et le secteur de l'acier, qui produit et vend des granulés, des barres et des billettes d'acier, entre autres. Les filiales et coentreprises de l'entreprise comprennent Qatar Steel Company QSC, Qatar Petrochemical Company (QAPCO) QSC, Qatar Fertiliser Company QSCC et Qatar Fuel Additives Company Limited QSCC.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation