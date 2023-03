les semi-conducteurs et les revêtements sous vide (52,5% du chiffre d’affaires) : Inficon produit des instruments à gaz et de vide ainsi que des logiciels de contrôle des processus visant à aider les

le marché général du vide (26,1%) : le groupe fournit des instruments d’analyse, de contrôle et de mesure du vide pour une multitude d'applications comme pour les secteurs de l'aérospatiale, de l’emballage alimentaire, des sciences de la vie du traitement thermique ou de la métallurgie.

la sécurité et les énergies (4%) : Inficon aide ses clients à détecter et analyser les gazs et les composés organiques volatiles. Il peut s’agir de produits chimiques toxiques présents dans l’air, dans l’eau ou dans le sol comme par exemple l’analyse de gazs pour l’industrie pétrochimique.