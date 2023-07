INFICON Holding AG (INFICON) fournit des instruments d'analyse, de mesure et de contrôle des gaz. Ces produits d'analyse, de mesure et de contrôle sont utilisés pour la détection des fuites de gaz dans la climatisation, la réfrigération et la construction automobile. Les produits de la société sont également utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs et de revêtements à couche mince pour l'optique, les écrans plats, les cellules solaires, les diodes électroluminescentes (DEL) et les applications industrielles de revêtement sous vide. Les autres utilisateurs de procédés basés sur le vide comprennent les sciences de la vie, la recherche, l'aérospatiale, l'emballage alimentaire et général, le traitement thermique, la découpe laser, le transport et le traitement du pétrole et du gaz, les énergies alternatives, les services publics et d'autres procédés industriels. La société fournit des produits d'analyse de produits chimiques toxiques pour les interventions d'urgence, la sécurité et la surveillance environnementale, ainsi que des instruments pour les applications énergétiques et pétrochimiques.

Secteur Machines et équipements industriels