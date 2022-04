Inficon confirme ses objectifs annuels après le premier partiel

Zurich (awp) - Le fabricant d'appareils de mesure Inficon a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, limitée toutefois par les pénuries de composants. Il confirme ses objectifs pour 2022.

De janvier à mars, les ventes ont crû de 13% à 138,3 millions de dollars, selon le communiqué d'Inficon vendredi, précisant que les prises de commandes ont aussi augmenté. Hors effets de change, qui ont pesé à hauteur de 2,2 points de pourcentage et ceux des acquisitions, la croissance organique a atteint 14,9%.

Le groupe de Bad Ragaz souligne que "la pénurie mondiale de certains composants électroniques et de métaux d'une part et les goulets d'étranglement opérationnels d'autre part ont limité la hausse des ventes". La situation tendue sur les marchés d'achats, en plus de la hausse des prix "énorme", en particulier aux Etats-Unis avec des coûts salariaux nettement plus élevés, ont pesé sur les marges.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est amélioré à 27,3 millions (+11%), tandis que la marge afférente a reculé de 0,2 point de pourcentage à 19,8%. Le bénéfice est ressorti à 21,2 millions, soit une progression de 8%.

Dans l'ensemble, ces résultats manquent le coche du consensus AWP mais s'inscrivent dans la fourchette des prévisions.

Inficon confirme ses objectifs de ventes annuelles de 550 à 600 millions de dollars et une marge opérationnelle de plus de 20%. Il compte sur de nouvelles capacités, d'investissements dans les processus de production et l'importance des commandes, malgré les difficultés d'approvisionnement.

ck/fr