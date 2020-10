Revenus et rentabilité en repli pour Inficon au 3e trimestre

Zurich (awp) - Inficon a vécu un 3e trimestre éprouvant. Alors que les ventes du fabricant st-gallois d'appareils de mesure se sont légèrement tassées, le bénéfice net a chuté en l'espace d'un an de 36% à 7,9 millions de dollars.

En baisse de 1,3%, les revenus nets se sont inscrits à 92 millions de dollars, indique mercredi l'entreprise établie à Bad Ragaz. Par rapport au trimestre précédent, qui s'était révélé bon, les ventes se sont tassées de 4,4%. Corrigé des effets de change, le repli annuel du chiffre d'affaires organique s'est fixé à 3,4%.

Le bénéfice brut a atteint 41,4 millions de dollars, 10% de moins qu'un an auparavant, pour une marge afférente de 45,0%, après 49,6%. En raison de la pandémie de Covid 19, Inficon explique avoir dû faire face à des dépenses supplémentaires au niveau des matières premières, de la logistique et de la production. De plus, le groupe de Suisse orientale a ressenti les effets de la pression sur les prix des fabricants chinois de puces.

Le résultat d'exploitation s'est contracté de 35% à 10,5 millions de dollars, la marge correspondante chutant elle à 11,4% (17,4%). Inficon signale travailler actuellement sur plusieurs innovations, phénomène qui explique la hausse de 10% des dépenses de recherche et développement, qui se sont élevées à 9,7 millions.

La performance s'est révélée inférieure aux attentes des analystes, en particulier en matière de rentabilité. Sondés par AWP, ces derniers avant anticipé en moyenne un chiffre d'affaires de 95,9 millions de dollars, un résultat d'exploitation de 16,1 millions et un bénéfice net de 12,8 millions.

Compte tenu de la bonne situation des commandes et de leur large assise, Inficon se montre prudent pour la suite de l'exercice. Le chiffre d'affaires annuel devrait demeurer inchangé entre 370 et 390 millions de dollars. La marge d'exploitation est attendue entre 15 et 16%.

Inficon note avoir mis en oeuvre des mesures visant à renforcer les marges sur ses principaux sites de production.

