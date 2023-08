Infield Minerals Corp, anciennement Ecc Ventures 2 Corp, est une société d'exploration d'or et d'argent basée au Canada. La société est engagée dans l'exploitation minière d'or et d'argent au Nevada. Les projets de la société comprennent le projet aurifère et argentifère Mercury One (M1), le projet Bandit et le projet Desperado. La propriété M1 est un projet d'or-argent épithermal à faible sulfuration situé dans la chaîne de Schell Creek, dans le comté de White Pine, au Nevada. La propriété est située à environ 75 kilomètres (km) au nord de la ville d'Ely dans le comté de White Pine, Nevada. Elle se compose de 250 concessions minières filoniennes contiguës (2 090 hectares), qui s'étendent sur une longueur d'environ 10 km depuis le sud de Shellbourne Pass jusqu'à Spring Gulch au nord. La propriété Bandit est située à environ 30 km à l'est de la ville de Tonopah, au Nevada, dans le district minier historique de Hannapah, dans le comté de Nye. La propriété Desperado est située dans le comté de Nye, dans le district minier d'Ellendale.

Secteur Sociétés minières intégrées