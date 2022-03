faber - bonjour trendshark Baissier Cours d'entrée : 4.33 | Objectif : 3.77 belle valeur mais....................

les marchés ne sont pas disposés a payer tres au dela des valeurs d actifs comptables, ( voir avec une decote actuelle de 20 voir 35% pour l immobilier et les financieres).



partant de cela, l actif net par action de infineon ( sans les 1,4 milliard de cession pour laquelle la plus value est inconnue!!!!! peut etre proche du milliard) serait voisin de 2 €.

strategiquement, la boite se prive du tiers de son CA , etait ce opportun en ces temps difficiles ???

centrer l activité sur l automobile ????????? ou va se secteur ?????????? a moins que TATA bourre sa nano d electronique, ou encore les volvos chinoises ????????





le cours actuel valorise 2,2 fois cette valeur d actif ( et donc 5 ans de benefices probables futurs), en temps de "paix boursiere", c est la norme

mais actuellement, NON

attention aux positions longues, sur celle ci et sur toutes les valeurs en general, gardons en vue qu' une replique de 2008 peut survenir.



techniquement si elle casse son support des 4,20 ce sera directement les 3,77.