Berenberg recommande d'acheter Infineon - objectif 44 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a maintenu sa recommandation à "acheter" sur Infineon avec un objectif de cours de 44 euros. Comme prévu, le fabricant de puces a relevé ses prévisions avec les derniers chiffres trimestriels, a écrit l'analyste Tammy Qiu dans une étude publiée vendredi. Les fortes marges et la dynamique des prix montrent qu'Infineon devrait maintenir sa bonne position sur le marché des semi-conducteurs./ajx/la

Publication de l'étude originale : 04.05.2023 / 17:40 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

