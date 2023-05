Credit Suisse abaisse l'objectif d'Infineon à 50,10 euros - 'Surperformance'.

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours d'Infineon de 53,10 à 50,10 euros après les chiffres du premier trimestre, mais a maintenu sa note à "surperformance". Dans une étude publiée mardi, l'analyste Adithya Metuku a supposé une baisse de la rentabilité du fabricant de semi-conducteurs. Il en résulte des estimations de résultats plus basses pour les années 2023 et 2024. De grands thèmes comme la décarbonisation ainsi que l'électrification et l'automatisation jouent cependant toujours en faveur de l'entreprise./bek/ajx

Publication de l'étude originale : 16.05.2023 / 04:21 / UTC

Première diffusion de l'étude originale : 16.05.2023 / Heure non précisée dans l'étude / Fuseau horaire non précisé dans l'étude.

