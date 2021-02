INFINEON TECHNOLOGIES AG : Credit Suisse reste pessimiste

Données financières EUR USD CA 2021 10 717 M 12 822 M - Résultat net 2021 1 030 M 1 233 M - Dette nette 2021 3 487 M 4 172 M - PER 2021 43,7x Rendement 2021 0,83% Capitalisation 43 716 M 52 354 M - VE / CA 2021 4,40x VE / CA 2022 3,94x Nbr Employés 46 700 Flottant 99,6% Graphique INFINEON TECHNOLOGIES AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INFINEON TECHNOLOGIES AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Objectif de cours Moyen 33,60 € Dernier Cours de Cloture 33,61 € Ecart / Objectif Haut 33,9% Ecart / Objectif Moyen -0,03% Ecart / Objectif Bas -49,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Reinhard Ploss Chief Executive Officer Wolfgang Eder Chairman-Supervisory Board Jochen Hanebeck Chief Operating Officer Sven Schneider Chief Financial Officer Manfred Puffer Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) INFINEON TECHNOLOGIES AG 7.07% 52 354 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 18.30% 580 427 NVIDIA CORPORATION 4.67% 338 327 INTEL CORPORATION 15.78% 238 864 BROADCOM INC. 7.49% 191 411 QUALCOMM INCORPORATED 6.54% 168 094