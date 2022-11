INFINEON TECHNOLOGIES AG : Goldman Sachs réitère son opinion positive sur le titre

Données financières EUR USD CA 2022 14 043 M 14 430 M - Résultat net 2022 2 087 M 2 144 M - Dette nette 2022 2 375 M 2 441 M - PER 2022 19,7x Rendement 2022 1,05% Capitalisation 41 231 M 42 366 M - VE / CA 2022 3,11x VE / CA 2023 2,77x Nbr Employés 56 194 Flottant 99,7% Graphique INFINEON TECHNOLOGIES AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique INFINEON TECHNOLOGIES AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 31,67 € Objectif de cours Moyen 41,51 € Ecart / Objectif Moyen 31,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jochen Hanebeck Chief Executive Officer Sven Schneider Chief Financial Officer Wolfgang Eder Chairman-Supervisory Board Rutger Wijburg Chief Operating Officer Manfred Puffer Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) INFINEON TECHNOLOGIES AG -22.30% 42 366 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -20.16% 399 899 NVIDIA CORPORATION -45.47% 376 951 BROADCOM INC. -20.34% 209 567 TEXAS INSTRUMENTS -5.97% 156 465 QUALCOMM, INC. -34.27% 134 744