Infineon : Liberum relève son objectif de cours

Liberum réaffirme son conseil 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours relevé de 35 à 38 euros, mettant en avant à la fois une vigueur de la demande (soutenue entre autres par les ventes de véhicules électriques et de serveurs) et une étroitesse de l'offre.



'Les fournisseurs de semi-conducteurs voient leurs niveaux d'utilisation de capacités augmenter plus rapidement que prévu, avec des tendances de prix favorables attendues en 2021', souligne ainsi le broker dans sa note.



'Compte tenu de cela, nous prévoyons que les revenus et les marges d'Infineon dépasseront les prévisions précédentes et les attentes du marché pour l'exercice 2021', poursuit Liberum, qui relève donc ses prévisions pour le groupe allemand.



