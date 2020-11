Infineon : Liberum reste à 'achat' après les résultats

10/11/2020 | 09:38

Liberum réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 35 euros sur Infineon, jugeant que les objectifs du groupe pour l'exercice 2020-21 s'avèreront probablement 'conservateurs', même si le broker 'reconnait les incertitudes économiques globales'.



'Nous nous attendons à ce que le cycle des semi-conducteurs gagne en dynamique pour 2021 sur une vigueur continue de la demande et des niveaux de stocks bas présentement', indique Liberum, qui attend des relèvements d'estimations de résultats pour le groupe.



'Infineon est un bénéficiaire clé de la très forte demande pour véhicules électriques en Chine et en Europe, et de la probabilité de politiques en faveur des véhicules électriques aux Etats-Unis après la victoire de Joe Biden', ajoute-t-il.



