Infineon : UBS reste à l'achat, objectif fixé à 49 E

Le groupe a annoncé un résultat sectoriel de 761 millions d'euros, une marge de résultat de 23,1 % et un Free Cash Flow de 120 millions d'euros. Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat et son objectif de 49 E.



' Les résultats sont solides, comme prévu ' indique UBS.



' L'EBIT du deuxième trimestre de l'exercice 22 est supérieur de 8% aux prévisions et l'EBIT du troisième trimestre de l'exercice 22 est à peu près conforme. Sur la base des nouvelles prévisions pour l'exercice 22, nous prévoyons une augmentation à un chiffre de l'EBIT de l'exercice précédent ' indique le bureau d'analyses.



Pour l'exercice 2022, la direction vise un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros (contre auparavant 13,0 milliards d'euros). La marge de résultat sectoriel est attendu supérieure à 22 % (contre environ 22 % auparavant). Le flux de trésorerie disponible devrait atteindre environ 1,1 milliard d'euros (contre environ 1,0 milliard d'euros auparavant).



