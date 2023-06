Zurich (awp) - Le spécialiste des rayons X et radiofréquences Comet a nommé Robert Leindl au poste de directeur de l'informatique et membre de la direction. Le ressortissant allemand dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des semiconducteurs.

M. Leindl a précédemment oeuvré dans le mêmes fonctions auprès de l'allemand Infineon Technologies, selon un communiqué du groupe fribourgeois.

