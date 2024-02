(nouveau : déclarations de la conférence téléphonique, analystes, cours de l'action)

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Le groupe de puces électroniques Infineon n'échappe pas à la faiblesse de l'environnement des semi-conducteurs et abaisse ses prévisions pour l'exercice en cours. Les clients réduisent d'abord leurs stocks au vu des entrepôts pleins. Dans ce contexte, ce sont surtout les affaires en dehors du secteur automobile qui se révèlent difficiles. De plus, l'affaiblissement du dollar américain va considérablement peser sur le bilan. Le directeur général du groupe, Jochen Hanebeck, a parlé d'une "situation météorologique générale difficile" et a qualifié l'exercice 2023/24 d'"année de transition". Auparavant, plusieurs concurrents s'étaient déjà montrés plus pessimistes.

L'action Infineon a perdu 3,5 pour cent vers midi et était ainsi la valeur la plus faible du Dax. Les gains de la veille sont donc à nouveau de l'histoire ancienne et derrière la récente tentative de stabilisation se cache à nouveau un point d'interrogation. Tant les chiffres du premier trimestre que les perspectives ont déçu, a noté l'analyste de JPMorgan Sandeep Deshpande.

Janardan Menon, expert de Jefferies, a trouvé un côté positif à la situation : Seules les attentes dans le secteur non-automobile ont été revues à la baisse, ce qui correspond à la faiblesse communiquée par les concurrents. Deshpande s'est montré plus critique à ce sujet : il a toujours été "improbable" qu'Infineon abaisse son objectif pour le segment automobile. Mais le marché pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le marché final de l'automobile ne commence lui aussi à s'affaiblir.

Infineon prévoit pour 2023/24 (à fin septembre) un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards d'euros au milieu de la fourchette (plus ou moins 500 millions), a annoncé l'entreprise le matin à Neubiberg. Cela signifierait une baisse du chiffre d'affaires d'environ deux pour cent par rapport à l'année précédente. A l'origine, le fabricant de puces avait prévu un milliard d'euros de plus. Environ la moitié de la baisse du chiffre d'affaires prévu est due, selon les indications, à des effets de change. Infineon se base désormais sur un taux de change euro-dollar de 1,10 - contre 1,05 dollar US pour un euro auparavant.

Infineon s'attend désormais à ce que la marge du résultat sectoriel, qui reflète le résultat opérationnel, se situe entre 20 et 20 %, contre 24 % prévus auparavant. Au cours de l'exercice précédent, cette marge était encore de 27%. Les nouvelles prévisions sont inférieures aux attentes des analystes.

"Dans les applications grand public, de communication, informatiques et IoT, nous ne prévoyons désormais une reprise sensible de la demande qu'au cours du deuxième semestre de l'année civile", a commenté le directeur général du groupe Hanebeck. C'est un trimestre plus tard que prévu, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique. Ainsi, ce sont surtout les applications proches du consommateur qui ont souffert d'une demande plus faible. Les clients ont donc commencé par réduire leurs stocks, compte tenu des entrepôts pleins. En revanche, l'activité automobile se maintient "bien". Les attentes dans ce domaine sont donc quasiment inchangées, "malgré un ralentissement de la demande dans le domaine de l'électromobilité en dehors de la Chine". Toutefois, l'activité automobile devrait continuer à croître en 2023/24. En revanche, l'entreprise s'attend à des baisses parfois importantes dans les autres segments.

Compte tenu de l'environnement plus faible, Infineon réduit également les investissements prévus à environ 2,9 milliards d'euros pour 2023/24, alors que l'entreprise s'était auparavant fixé un objectif de 3,3 milliards. L'entreprise maintient toutefois "d'importants investissements pour l'avenir", selon Hanebeck. Infineon investit actuellement des milliards dans l'extension de ses capacités, entre autres sur le site de Dresde et à Kulim en Malaisie.

L'évolution au deuxième trimestre devrait encore s'affaiblir, a encore fait savoir Infineon. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros et une marge de résultat sectoriel de 18 pour cent, ce qui est nettement inférieur aux attentes du marché.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de onze pour cent par rapport au trimestre précédent pour atteindre 3,7 milliards d'euros. Les recettes ont baissé dans les quatre segments. De nombreux clients ont réduit leurs stocks à la fin de l'année civile. La marge de résultat sectoriel a baissé de 25,2 à 22,4 %. Après impôts, Infineon a également gagné 587 millions d'euros, soit moins qu'au trimestre précédent, où il avait atteint 753 millions.

Infineon s'inscrit ainsi dans la lignée des derniers gros titres négatifs du secteur des semi-conducteurs. Intel et STMicroelectronics ont récemment déçu et pesé sur le secteur /nas/mne/jha/.