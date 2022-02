Infineon : bénéfice trimestriel en hausse de 79%, à 457 ME

Infineon publie un chiffre d'affaires de 3,1 MdsE au titre du 1er trimestre 2022 -la période de trois mois s'achevant le 31 décembre 2021- , en hausse de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.

La société enregistre un bénéfice trimestriel de 457 ME, en hausse de 79% par rapport à la même période un an plus tôt (256 ME).



Le BPA ajusté du 1er trimestre ressort ainsi à 0,41 euro, contre 0,28 euro un an auparavant.



Pour le 2e trimestre, Infineon compte générer un chiffre d'affaires proche de 3,2 MdsE. Quant à l'ensemble de l'exercice 2022, le spécialiste des semi-conducteurs vise un chiffre d'affaires proche de 13 MdsE, à plus ou moins 500 ME près.



'Infineon a démarré avec succès l'exercice 2022. Nous avons pu

augmenter de manière significative à la fois notre chiffre d'affaires et notre résultat de segment ', a déclaré le Dr Reinhard Ploss, directeur général d'Infineon. 'Globalement, la demande de semi-conducteurs dépasse largement l'offre', a-t-il ajouté.



