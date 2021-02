Infineon : le BPA ajusté trimestriel supérieur aux attentes

Au terme du 1er trimestre de son exercice 2021, le groupe de semi-conducteurs Infineon estime que 'l'exercice 2021 a bien démarré' avec des marchés cibles 'dynamiques' et des perspectives annuelles revues à la hausse.



Lors de ces trois premiers mois, Infineon a enregistré un chiffre d'affaires de 2,63 milliards d'euros, en progression de 37% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net s'établit à 256 millions de dollars (contre 210 millions un an plus tôt).



Le BPA ajusté fait mieux que le consensus, à 0,28 euro, en progression de 65%.

Pour le 2e trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 2,5 et 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires annuel, quant à lui, pourrait atteindre 10,8 milliards d'euros (à ± 5%), assure Infineon.



