Infineon : prévisions relevées, mais les marges font souci

Le fabricant de puces allemand Infineon a relevé jeudi ses prévisions pour l'exercice en cours, mais les investisseurs s'inquiétaient de perspectives jugées moins favorables au niveau des marges.



Le fournisseur de puces, très présent dans l'industrie automobile, a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel pour le porter à un point médian de 16,2 milliards d'euros, contre 15,5 milliards jusqu'ici.



La société munichoise indique prévoir par ailleurs une marge bénéficiaire de l'ordre de 27%, contre 25% précédemment.



Les analystes de Stifel font toutefois remarquer que ces prévisions laissent penser que les marges bénéficiaires pourraient avoir atteint un point haut lors du deuxième trimestre.



Pour son troisième trimestre, Infineon déclare en effet viser une marge d'environ 26%, alors qu'il a dégagé une marge de 28,6% sur son deuxième trimestre, clos fin mars.



S'il souligne que son activité reste portée par les marchés de l'électromobilité, des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques, le groupe admet qu'un rebond tarde à se manifester dans les les secteurs grand public comme les smartphones, les PC ou l'électroménager.



A la Bourse de Francfort, l'action Infineon reculait de plus de 2% dans la matinée, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX.



