Infineon : réduction du dividende avec les résultats annuels

A l'occasion de la publication de ses résultats, Infineon fait part d'une réduction de son dividende au titre de 2019-20, à 0,22 euro par action contre 0,27 euro au titre de l'exercice précédent, du fait de l'impact de la pandémie de coronavirus et des risques en cours.



Sur le dernier trimestre de l'exercice écoulé, le fabricant de semi-conducteurs a engrangé un BPA ajusté en hausse de 5% à 0,20 euro, pour une marge des segments améliorée de 0,1 point à 15,2% et des revenus en croissance de 21% à 2,49 milliards d'euros.



Pour l'exercice 2020-21, le groupe allemand anticipe une marge des segments de l'ordre de 16,5% pour des revenus d'environ 10,5 milliards d'euros (à plus ou moins 5% près), à comparer à respectivement 13,7% et 8,57 milliards en 2019-20.



