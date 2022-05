La valeur du jour en Europe - Infineon relève ses prévisions mais ne surprend pas les analystes

Infineon recule de 1,83% à 26,79 euros au sein d'un Dax essentiellement teinté de rouge. Le fabricant de puces électroniques a pourtant relevé ses prévisions en dépit de la pénurie de semi-conducteurs, mais pas suffisamment pour surprendre le marché, qui anticipait une révision à la hausse après les résultats des concurrents. Le groupe allemand vise ainsi désormais un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros pour son exercice 2022, qui s'achèvera fin septembre, contre 13 milliards précédemment. Le consensus anticipe pour sa part 13,1 milliards.



La société vise également une marge sectorielle de plus de 22%, contre 22% tout rond auparavant, le marché anticipant 22,2%. Selon UBS, cet objectif serait trop conservateur.



Pour le troisième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires attendu par le groupe s'élève à 3,4 milliards d'euros et la marge sectorielle à 21% (soit 714 millions d'euros). Si le premier se situe au-dessus du consensus (3,3 milliards), la seconde est en revanche quelque peu décevante, puisque les analystes prévoient 712 millions d'euros, soit une marge de 21,7%.



"Les incertitudes mondiales, en particulier la guerre en Ukraine et l'évolution de la pandémie de coronavirus, exercent une pression sur les chaînes d'approvisionnement. Dans le même temps, la demande pour nos produits et solutions continue de dépasser l'offre de manière significative", a déclaré Jochen Hanebeck, le directeur général d'Infineon.



Sur son second trimestre, le géant des puces électroniques a enregistré une croissance de son activité de 22% sur un an, à 3,3 milliards d'euros, un bénéfice sectoriel de 761 millions (+62%, soit une marge de 23,1%), ainsi qu'un bénéfice de 469 millions d'euros (x2,3). Le bénéfice sectoriel bat ainsi le consensus Vara Research de 7%.



"L'amélioration des résultats provient de la division automobile avec une marge étonnamment élevée de 21,7%, tandis que PSS (25,6%) a été plus faible que prévu", observe Stifel.



Pour sa part, UBS est resté pour le moment à l'Achat sur le titre Infineon, avec un objectif de cours de 49 euros.