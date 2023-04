Le ministre de l'Économie de Saxe salue la loi européenne sur les puces : extrêmement importante pour la Saxe

DRESDE/BRUXELLES (dpa-AFX) - Le ministre de l'Économie de Saxe, Martin Dulig, a salué le paquet législatif adopté par l'UE pour soutenir l'industrie européenne des semi-conducteurs. "C'est très bien et extrêmement important pour la Saxe : le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ont ouvert la voie aujourd'hui au Chips Act", a écrit le politicien SPD sur Twitter mardi soir. L'Europe veut faire passer sa part de marché mondial de 10 pour cent à au moins 20 pour cent d'ici 2030.

"Pour la Saxe, cela signifie que des investissements importants, par exemple dans l'expansion d'Infineon, pourront être réalisés", a déclaré Dulig. C'est une bonne chose et c'est important pour le site, pour l'Allemagne et pour l'Europe. Le groupe de puces prévoit de commencer à l'automne la construction d'une nouvelle usine à Dresde. Du point de vue de Dulig, la loi européenne sur les puces (European Chips Act) renforcera et garantira la résistance et la souveraineté numériques de l'Europe.

Le réseau industriel saxon Silicon Saxony a également salué l'accord. "Le EU Chips Act crée une sécurité d'investissement et de planification pour les entreprises de semi-conducteurs et leurs fournisseurs", a déclaré le directeur général Frank Bösenberg. L'industrie européenne des fournisseurs dans les domaines de la conception de puces, des produits chimiques, de la fabrication de wafers et de masques ainsi que de l'automatisation sera renforcée. De plus, l'Europe démontre sa capacité d'action.

Mardi soir, l'UE s'est mise d'accord pour mobiliser 43 milliards d'euros pour le développement de l'industrie des puces électroniques dans l'UE. Les investissements proviendront entre autres du budget de l'UE et du secteur privé. Le budget de l'UE prévoit 3,3 milliards d'euros. Le Parlement européen et les États membres de l'UE doivent encore approuver formellement l'accord, mais cela est considéré comme une formalité.

La loi sur les puces électroniques vise principalement à réduire la dépendance vis-à-vis des pays asiatiques. Les semi-conducteurs sont utilisés dans des produits tels que les voitures, les appareils ménagers, les téléphones portables et de nombreux autres produits.