Le ministre-président de Saxe-Anhalt Haseloff salue l'accord de l'UE sur le soutien aux puces électroniques

MAGDEBURG/BRUXELLES (dpa-AFX) - Le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, a salué l'accord européen sur un programme de plusieurs milliards d'euros pour le développement de l'industrie des puces. "C'est un pas important pour l'Europe", a déclaré le politicien CDU à l'agence de presse allemande. L'accord est un "signal clair de compétitivité" par rapport à d'autres régions comme l'Asie et l'Amérique du Nord. L'Europe doit disposer de technologies stratégiques pour pouvoir agir sur un pied d'égalité, a-t-il ajouté.

Des déclarations similaires ont été faites en Saxe. Le ministre de l'Économie Martin Dulig a qualifié l'accord sur la loi de "très bon et extrêmement important pour la Saxe".

Mardi soir, il a été annoncé que l'UE mobiliserait 43 milliards d'euros pour le développement de l'industrie des puces électroniques dans la Communauté. Les investissements proviendront notamment du budget de l'UE et du secteur privé, selon la présidence suédoise de l'UE. Le Parlement européen et les États membres doivent encore approuver formellement l'accord. Mais cela est considéré comme une formalité.

La loi sur les puces électroniques doit avant tout permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des pays asiatiques. Les semi-conducteurs sont utilisés pour des produits tels que les voitures, les appareils électroménagers, les téléphones portables et de nombreuses autres marchandises. Les puces sont depuis longtemps une denrée rare et sont nécessaires dans de nombreux secteurs. En Allemagne, par exemple, l'industrie automobile a connu des pénuries. L'objectif est également de faire passer la part de l'UE sur le marché mondial des puces d'un peu moins de 10 à 20 pour cent d'ici 2030. Le commissaire européen à l'industrie, Thierry Breton, a souligné que les nouvelles capacités ne devaient pas seulement couvrir les besoins propres de l'UE, mais aussi être exportées vers le reste du monde.

Le président de l'association professionnelle Bitkom, Achim Berg, a déclaré que la loi était attendue depuis longtemps et qu'elle devait produire ses effets le plus rapidement possible. "Les États-Unis ont déjà présenté leur Chips and Science Act à l'été 2022 et ont libéré des fonds de soutien à hauteur de 52,7 milliards de dollars". L'Europe est comparativement en retard, a-t-il ajouté. Rien qu'en Allemagne, neuf entreprises industrielles sur dix dépendent des semi-conducteurs pour leur production, et pour 80% d'entre elles, ils sont indispensables.

En Allemagne, c'est surtout la Saxe-Anhalt qui pourrait profiter de l'aide apportée par la loi sur les puces. En mars 2022, le fabricant américain de puces Intel avait annoncé que des puces de dernière génération seraient produites à Magdebourg à partir de 2027. Par ailleurs, le groupe de puces Infineon a l'intention de commencer la construction d'une nouvelle usine à Dresde cet automne. Environ 1000 emplois devraient être créés. Haseloff a déclaré qu'avec cet accord, il existait désormais un cadre clairement structuré pour la promotion des investissements dans l'industrie des semi-conducteurs.

Le réseau industriel saxon Silicon Saxony a également salué l'accord. "Le EU Chips Act crée une sécurité d'investissement et de planification pour les entreprises de semi-conducteurs et leurs fournisseurs", a déclaré le directeur général Frank Bösenberg. L'industrie européenne des fournisseurs dans les domaines de la conception de puces, des produits chimiques, de la fabrication de wafers et de masques ainsi que de l'automatisation sera renforcée. De plus, l'Europe démontre sa capacité d'action./cki/DP/zb