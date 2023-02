Le président de l'IWH critique les subventions accordées aux usines de semi-conducteurs

HALLE (dpa-AFX) - Le président de l'Institut Leibniz de recherche économique de Halle (IWH), Reint Gropp, est critique à l'égard des milliards de dollars de subventions accordées aux usines de semi-conducteurs en Allemagne. "Nous ferions mieux d'investir cet argent ailleurs", a déclaré Gropp au "Süddeutsche Zeitung". La subvention pour la nouvelle usine Infineon à Dresde s'élèvera à un million d'euros par emploi, a-t-il ajouté. "C'est trop", a déclaré Gropp : "Pourquoi donner encore de l'argent à des entreprises aussi rentables ? Il ne faut pas distribuer de cadeaux".

De plus, il n'est pas certain qu'il y ait à nouveau des pénuries importantes de semi-conducteurs à l'avenir. "Il n'est pas acceptable que des capacités dont nous n'avons peut-être pas besoin soient maintenant construites avec l'aide de fonds publics".

L'implantation prévue du fabricant américain de puces Intel à Magdebourg n'est pas, selon Gropp, un tournant pour la région. "Intel construit une grande usine, mais aucune décision importante n'y sera prise à l'avenir, ni aucune activité importante de recherche et développement n'y sera implantée. On l'a déjà vu avec les gros investissements de BMW et Porsche dans des usines en Saxe".

Le chef de l'IHW plaide pour la promotion des technologies d'avenir. Un bon point de départ serait par exemple de promouvoir la recherche et le développement dans les universités, les écoles supérieures et les instituts de recherche, ainsi que dans les entreprises. Les financements initiaux pour les grands projets sont également importants, a-t-il déclaré : "On peut aussi y dépenser beaucoup d'argent et ce sont - à long terme - de meilleurs investissements".

En mars 2022, Intel avait annoncé que des puces de dernière génération seraient produites à Magdebourg à partir de 2027. L'investissement devrait coûter 17 milliards d'euros. Le gouvernement allemand a récemment déclaré qu'Intel demandait désormais 10 milliards d'euros pour son projet d'implantation, au lieu des 6,8 milliards promis.

Le groupe de puces Infineon veut commencer cet automne la construction d'une nouvelle usine à Dresde. Environ 1000 emplois devraient être créés. Infineon vise une aide d'environ un milliard d'euros. L'investissement total devrait s'élever à cinq milliards d'euros./dh/DP/mis