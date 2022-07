Le rebond se poursuit sur les actions en Europe

PARIS, 7 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance jeudi, poursuivant le rebond entamé la veille, en attendant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. À Paris, le CAC 40 gagne 1,56% à 6.004,72 points à 08h03 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 1,13% et à Francfort, le Dax avance de 1,55%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,7%, le FTSEurofirst 300 de 1,3% et le Stoxx 600 de 1,4%. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, publié mercredi, n'a pas apporté d'élément nouveau sur les intentions de l'institution, toujours déterminée à contrôler une inflation croissante. Certains acteurs du marché espèrent toutefois qu'avec la crainte grandissante de récession et la baisse récente des cours du pétrole et des métaux, entre autres, la banque centrale américaine ralentira le rythme de son resserrement monétaire. Les prochaines données sur l'emploi aux Etats-Unis, attendues vendredi, alimenteront le débat mais à ce stade, les investisseurs s'attendent toujours en majorité à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point le 27 juillet. Le marché suivra à 11h30 GMT le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la BCE lors de laquelle elle a décidé qu'elle relèverait ses taux d'intérêt le 21 juillet, pour la première fois depuis 2011. "Les marchés devraient considérer cela comme une information ancienne et rester concentrés sur les craintes d'approvisionnement en gaz et le risque de récession", a déclaré Hauke Siemssen chez Commerzbank. "La question de savoir si la BCE sera en mesure de procéder aux hausses envisagées en septembre et au-delà devrait largement dépendre de l'avenir des livraisons de gaz et des perspectives de récession", a ajouté le stratège. Sur le marché des changes, la livre sterling accroît ses gains face au dollar et à l'euro après des informations de plusieurs médias britanniques selon lesquelles le Premier ministre, Boris Johnson, a décidé de démissionner après les départs en cascade au sein de son exécutif. Aux valeurs, les groupes européens du secteur des semi-conducteurs sont en hausse après la publication par le sud-coréen Samsung (+3,19%) de son meilleur bénéfice sur la période avril-juin depuis 2018. Infineon , STMicroelectronics et ASML gagnent de 1,18% à 4,03%. Parmi les plus fortes baisse du Stoxx 600, Persimmon cède 5,82%, le promoteur immobilier britannique ayant fait savoir que le nombre de maisons livrées au premier semestre était inférieur aux attentes à cause de retards de planification et d'une pénurie de matériaux et de main-d'oeuvre. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)