Les banques soulèvent les actions européennes alors que les investisseurs suivent l'évolution des obligations

L'indice paneuropéen STOXX 600 a grimpé de 0,7 %, se maintenant près des niveaux d'avant guerre atteints la semaine dernière. L'indice de référence est à moins de 8 % de son record historique atteint début janvier.

Les banques européennes ont bondi de 2,3 % après les gains de Wall Bourse vendredi, lorsque les paris sur des hausses agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ont stimulé les actions financières.

Les rendements obligataires de référence américains et européens ont à nouveau bondi lundi, l'inversion croissante de la courbe des rendements américains indiquant que les marchés pensent que les risques de récession augmentent. [US/] [GVD/EUR]

"Les marchés se sont détournés de la situation géopolitique et l'attention se porte essentiellement sur la Fed", a déclaré Frederique Carrier, responsable de la stratégie d'investissement chez RBC Wealth Management. "Nous ne semblons pas avoir atteint le pic de l'inflation et, par conséquent, nous n'avons pas non plus vu le pic de l'optimisme de la Fed."

Les traders ont également relevé les paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne face à l'inflation galopante.

"L'attitude plus belliqueuse de la Fed rend la vie plus difficile à la BCE, car la faiblesse de l'euro est inflationniste, mais nous pensons que la BCE va se concentrer davantage sur la croissance que la Fed", a déclaré M. Carrier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dimanche que le pays était prêt à assumer un statut neutre et à faire des compromis sur le statut de la région orientale de Donbas. D'autres pourparlers de paix avec la Russie doivent avoir lieu cette semaine en Turquie.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 dollars le baril après que le centre financier de Shanghai a lancé un verrouillage en deux étapes pour contenir une flambée d'infections au COVID-19. [O/R]

Le géant allemand de la chimie BASF a gagné 3,5 % après que HSBC a relevé le titre à "acheter", affirmant que la "demande résiliente" contribuera probablement aux bénéfices du premier trimestre.

Les actions des fournisseurs européens d'Apple, dont STMicroelectronics et ams, ont glissé de près de 1 % après que le Nikkei a rapporté qu'Apple envisageait de réduire la production de ses appareils iPhone et AirPods. Ses actions cotées à Francfort ont baissé de 1,0 %.

Dans l'ensemble, le secteur des technologies est resté stable, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq annoncent des pertes d'environ 0,4 % à l'ouverture de la Bourse.

Orpea a glissé de 0,8% après avoir appris que le gouvernement français prévoyait de déposer une plainte pénale contre le groupe de soins à domicile en raison d'allégations de mauvais traitements infligés à des patients âgés.

Au Royaume-Uni, les majors pétrolières et Barclays ont maintenu le FTSE 100 sous pression. Le créancier britannique a chuté de 2,9 % après avoir révélé une perte d'environ 450 millions de livres (591,80 millions de dollars) sur des produits structurés mal gérés. [.L]