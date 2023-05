Les projets d'investissement au Japon stimulent le secteur des puces

FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) - Les titres du secteur européen des semi-conducteurs ont été parmi les gagnants jeudi sur les marchés boursiers, après les fortes indications en provenance du Japon. Sur le Dax, Infineon a gagné 1,9%, à Paris, STMicroelectronics s'est apprécié de 2,3% et à Amsterdam, ASML a progressé de 2,1% et BE Semiconductor de 1,7%.

De bonnes nouvelles en provenance du Japon concernant le secteur des puces ont entraîné une forte hausse des cours. Ainsi, le fabricant américain Micron Technology veut investir jusqu'à 500 milliards de yens dans la production dans le pays au cours des prochaines années. Selon certains milieux, le gouvernement japonais devrait soutenir financièrement ce projet.

Selon un rapport de presse, le groupe japonais de semi-conducteurs Renesas Electronics, présent dans le monde entier, veut en outre stimuler les capacités de production de composants pour les voitures d'ici 2026. L'action a alors gagné 5 pour cent. L'indice sectoriel GS Japan Semiconductors a quant à lui augmenté de 4,4 pour cent./bek/jha/