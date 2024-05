(Dans la dépêche du 30 mai, un mot omis a été ajouté dans le titre).

DRESDEN (dpa-AFX) - L'extension de l'usine de puces d'Infineon au nord de Dresde entre dans sa phase finale de construction. Après avoir déposé près de 90 demandes, creusé une fosse de 180 piscines olympiques et déplacé les lézards des souches qui vivaient sur le site, la construction du bâtiment pour la nouvelle "Smart Power Fab" peut maintenant commencer. Le dernier permis de construire nécessaire a été remis jeudi par le ministre-président Michael Kretschmer. Il a félicité l'entreprise. "L'objectif européen est que nous puissions profiter davantage de ce grand marché de croissance qu'est la microélectronique, que nous ne nous contentions pas d'acheter à d'autres régions du monde, mais que la création de valeur ait lieu ici, que les employés soient employés ici, que les innovations aient lieu ici", a déclaré Kretschmer. Pour atteindre l'objectif européen d'une part de 20 pour cent du marché mondial, il faut des usines comme celle de Dresde.

Ce n'est pas un hasard si Infineon a réalisé cet investissement en Saxe, a déclaré Rutger Wijburg, membre du conseil d'administration d'Infineon. "La Saxe est

- ou Silicon Saxony - est le cœur de l'industrie européenne de la

industrie des semi-conducteurs". Les Saxons sont des gens d'action, même s'ils râlent parfois, a-t-il ajouté. Avec la construction et la création de 1000 nouveaux emplois, Infineon investit dans un avenir à long terme à Dresde. En ce qui concerne le recrutement de personnel qualifié, Wijburg estime que son entreprise est sur la bonne voie : "Je pense que nous faisons tout correctement". La Saxe est déjà un employeur attractif, Infineon aussi. Il est donc convaincu que l'on trouvera du personnel qualifié en Europe et dans la région.

Infineon investit au total cinq milliards d'euros dans l'extension de l'usine - et compte à l'avenir sur un potentiel de chiffre d'affaires annuel du même ordre. Le premier coup de pioche a été donné il y a un peu plus d'un an, lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz. Le creusement de la fosse est maintenant terminé. "Nous sommes exactement dans les temps et dans les limites du budget", a déclaré Raik Brettschneider, directeur général d'Infineon à Dresde. Avec le dernier permis de construire, la construction du bâtiment peut maintenant commencer. Les sous-sols seront construits en premier. On y trouvera l'alimentation en énergie ainsi que le traitement de l'eau, des produits chimiques et des gaz. La "salle blanche", dans laquelle le moins de particules possible flottent dans l'air et où se déroule la production, sera le cœur de la "Smart Power Fab" au quatrième étage.

Au total, 450 000 mètres cubes de terre ont été excavés sur le site.

- ce qui correspond au volume de 180 piscines olympiques. Le site

La fosse a atteint une profondeur de 22 mètres et sert de base aux fondations en béton d'une épaisseur allant jusqu'à 190 centimètres, qui doivent réduire au minimum les vibrations dues par exemple au passage des tramways, afin de ne pas perturber la production. Le Premier ministre s'est dit impressionné par ce chantier, l'un des plus importants d'Allemagne. "C'est le résultat d'un effort commun de l'économie, ici en particulier d'Infineon, de la science, de la politique".

Le début de la production est prévu pour 2026. Selon les informations fournies par l'entreprise, la plus grande usine de puces d'Europe sera alors installée à Dresde au moment de l'ouverture. Dans cette nouvelle usine, des semi-conducteurs seront fabriqués pour répondre aux exigences de la décarbonisation et de la numérisation. Ils seront utilisés dans l'industrie automobile et dans le domaine des énergies renouvelables.