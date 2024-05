Infinitum Copper Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et la découverte de propriétés contenant des minéralisations en cuivre au Mexique. La société fait progresser le projet La Adelita, dans lequel elle a l'option d'acquérir une participation de 80 %. Le projet cuivre-argent-or La Adelita est situé dans les États de Sonora et de Sinaloa au Mexique. Le projet La Adelita comprend sept concessions minières couvrant environ 6 446 hectares. La société dispose également d'une option lui permettant d'acquérir une participation de 25 % dans le projet Hot Breccia, situé au cœur de la ceinture de cuivre de l'Arizona, à environ 90 kilomètres au nord de Tucson, en Arizona. Le projet Hot Breccia est susceptible de contenir des minéralisations de cuivre porphyrique et de skarns de cuivre. Le projet Hot Breccia comprend plus de 35 concessions minières fédérales non brevetées au cœur de la zone, ainsi que 192 concessions environnantes non brevetées.

Secteur Exploitations minières et métallurgie