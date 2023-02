Infoclip : Toutes les nouvelles fonctionnalités du pack FP 2208, pour SAP Business One 10.0

Les règles définies dans la fenêtre Détermination du code TVA - Définition s'appliquent aux appels d'offres et aux commandes d'achat créés directement à partir des états de demandes d'achat.

Les règles définies dans la fenêtre Détermination du code TVA - Définition s'appliquent désormais aux demandes d'achat, que ces demandes d'achat soient créées seules, à partir d'autres documents source ou via l' assistant de confirmation d'achat .

Afficher la date et l'heure de confirmation ainsi que l'utilisateur