Sage 100 v8 : Les nouveautés de Sage 100 Gestion de Production

Après vous avoir présenté les nouveautés coté Gestion Commerciale, et coté Comptabilité de Sage 100 v8, nos experts vous propose de découvrir les nouveautés coté Gestion de Production. Tour d'horizon des nombreux ajouts de cette version !

Le transit de marchandises permet de prendre en charge un transfert de dépôt à dépôt pour lequel la date de départ est différente de la date d'arrivée. Cette fonctionnalité est adaptée pour les achats à l'étranger où le transport / rapatriement est la charge de l'acheteur. Elle permet de suivre en détail le transport et de suivre la bonne marche ou les aléas qui peuvent remettre en question la date d'arrivée prévue. Couplé avec le CBN, l'écran de transit permet d'anticiper les retards éventuels.

Cette fonctionnalité met à disposition une interface unique qui permet de connecter facilement des logiciels de WMS (gestion d'entrepôts) avec la Gestion de Production et la Gestion Commerciale. Les traitements les plus courants comme les transferts de dépôts / d'emplacements, la préparation de fabrication, les consommations sur OF ou la réintégration en stock existent en standard et permettent de s'affranchir des contraintes métiers. Renforcée avec une extension vers les Workflows (atelier de développement), cette interface permet d'évoluer vers des interactions WMS/GPAO non prévues en standard.

Les zones de commentaires les plus courantes acceptent désormais le texte enrichi (article, lignes de nomenclature, opérations de gamme, ordre de fabrication, deviseur, etc.). Cette fonctionnalité est accessible après activation dans les paramètres généraux. Ce texte peut également être imprimé dans Crystal Reports (petite modification à prévoir dans les états personnalisés). Pour un meilleur rendu à l'impression, le runtime de Crystal Reports embarqué dans la GPAO a été remis à niveau (version CR 2016).

Le calcul du coût de revient standard d'un produit fabriqué (coût gamme

+ coût nomenclature) est désormais affiné pour permettre de déterminer la part main-d'œuvre, matière et sous-traitance, quel que soit le nombre et niveau de nomenclature du fini. Rappelons qu'auparavant, le coût de revient d'un sous-ensemble était intégré en coût matière dans le produit parent.

Le calcul des coûts de revient est également archivé mensuellement et permet de suivre l'évolution de chaque composante qui constitue le coût final.

La notion de « Run » consiste en la gestion d'un lot d'opérations, généralement de courtes durées, qui sont exécutées successivement sur une période de quelques heures (ex : un opérateur qui effectue une opération de découpe sur une cinquantaine d'opérations dans la matinée). Afin d'éviter à l'opérateur de venir déclarer chaque opération dans le module atelier, le run permet de déclarer un début/Fin ou Top une seule fois avec une code unique. Le temps passé est alors affecté automatiquement au prorata du temps alloué et des quantités sur chacune des opérations qui constituent le Run.

Cette fonctionnalité, disponible dans l'écran des ordres de fabrication, permet de déterminer la faisabilité des OF à partir du stock disponible. Sans utiliser l'ordonnancement, il est donc aisé de contrôler la disponibilité matière des ordres de fabrication selon un critère de tri paramétrable. Un code couleur permet de distinguer les OF dont la matière est intégralement disponible, des OF avec une matière est partiellement disponible et les

OF pour lesquels une matière est totalement indisponible. L'information de disponibilité est présente dans la liste des OF et peut donc être utilisée dans un export Excel par exemple.

Il est maintenant possible d'effectuer des tris, des filtres et des regroupements dans l'ensemble des listes. Les fonctions d'agrégation donnent une dimension supplémentaire dans la manipulation des données. Sur chaque colonne, il est désormais possible d'effectuer des opérations arithmétiques comme une somme, une moyenne ou un comptage.

Par exemple, il est simple d'obtenir la somme des achats prévisionnels pour un fournisseur dans le CBN avant de valider les achats.

Les quarantaines représentent les mouvements de stock qui n'ont pas pu être remontés dans la gestion commerciale comme un stock insuffisant par exemple. Elles nécessitent une attention particulière. Pour être alerté en temps réel des nouveaux mouvements de stock en quarantaine, une option a été ajoutée au niveau de l'utilisateur afin d'en être averti par une notification. L'utilisateur peut alors la traiter immédiatement ou demander à être notifié ultérieurement.

Actuellement, les documents internes de la gestion commerciale sont interprétés comme des documents d'entrées pour le calcul des besoins. Une option a été ajoutée dans les paramètres de synchronisation pour inverser le sens de prise en compte. Les documents internes peuvent donc être, selon les besoins, considérés comme des entrées ou des sorties prévisionnelles.

L'écran de calcul des délais théoriques prend maintenant en charge les entrées prévisionnelles pour déterminer le besoin. Le calcul étant fait sur le stock à terme, il restera à l'utilisateur le soin de contrôler que l'enchainement des entrées et des sorties est en adéquation avec la date de besoin.

La GPAO offre le choix de gérer directement les nomenclatures directement dans la GPAO ou par réplication depuis la gestion commerciale. Une option a été ajoutée pour permettre de recopier les nomenclatures dans la gestion commerciale lorsqu'elles sont gérées dans la gestion de production. Cela permet par exemple à un utilisateur ne disposant pas d'un accès à la GPAO de pouvoir consulter le contenu de la nomenclature d'un produit.

Cette activité de WorkFlow (SDK - Atelier de Développement) permet d'effectuer une réintégration matière dans le stock après une surconsommation au titre d'un ordre de fabrication. On peut être amené à effectuer cette opération lorsque la matière a été consommée par anticipation et qu'il reste un reliquat à la fin de la production. Par exemple, on peut consommer un big-bag de 500 kg au titre d'un OF et à la fin de la production il reste 75 kg. Ici, l'opération consiste à rentrer en stock la matière au même coût de revient qu'au moment de la sortie et à réduire la consommation de l'OF en conséquence.