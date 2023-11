Infomedia Ltd est une solution de bureau en tant que service (DaaS) et de logiciel en tant que service (SaaS) pour l'écosystème automobile axé sur les données. Ses segments comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et les Amériques, qui représentent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud réunies. Ses produits comprennent Microcat EPC, Microcat Partsbridge, Microcat Market, Microcat CRM, Microcat Messenger et Microcat EPC Origins. Sa plateforme de vente de services SaaS, qui comprend Superservice Menus, Superservice Triage, Superservice Register et Superservice Connect. Infodrive, sa plateforme DaaS et d'analyse, combine l'analyse de données avec son expertise en matière d'après-vente au niveau mondial afin de mettre en place des programmes de marketing prédictif et de performance des concessionnaires pour les constructeurs automobiles internationaux. SimplePart est un fournisseur de solutions de commerce électronique après-vente d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur. La plateforme intuitive de SimplePart fournit aux constructeurs automobiles et aux concessionnaires un site web de marque, une boutique en ligne et un support de marketing numérique pour les ventes.

Secteur Logiciels